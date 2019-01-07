Modifiye Tutkunları Sivas'ta Buluştu

Modifiye tutkunları Sivas'ta buluştu Sivas'ta buluşan modifiye tutkunları, Kenan Sofuoğlu'nun sözlerinden güç alarak, üzerlerinde ki baskının azaltılmasını istedilerSİVAS - Sivas'ta buluşan modifiye tutkunları, Kenan Sofuoğlu'nun sözlerinden güç alarak, üzerlerinde ki baskının...

Modifiye tutkunları Sivas'ta buluştu

Sivas'ta buluşan modifiye tutkunları, Kenan Sofuoğlu'nun sözlerinden güç alarak, üzerlerinde ki baskının azaltılmasını istediler



SİVAS - Sivas'ta buluşan modifiye tutkunları, Kenan Sofuoğlu'nun sözlerinden güç alarak, üzerlerinde ki baskının azaltılmasını istediler.

Modifiyeli araç tutkunları Sivas'ta bir araya geldi. Sosyal medya üzerinden organize olan çok sayıda modifiyeli araç sahibi Sivas ve çevresinden gelip Gültepe Mahallesinde araçlarını sergiledi. Araç boyasından, kaporta aksamına ve elektronik donanımına kadar farklı şekillerde modifiye edilmiş onlarca araç, modifiye tutkunları kadar meraklıların da ilgisini çekti.

Suç değil yaşam tarzı

Motidifiye tutkunları üzerlerinde yoğun bir baskı olduğunu belirtip, modifiyenin suç değil de tutku olduğunu söylediler. Modifiye tutkunları yapıkları açıklamalarda, "Biz suçlu değiliz. Modifiye bir yaşam tarzı, bir sevgi, bir tutku. Biz bununla mutlu oluyoruz. Üzerimizde yoğun baskı var. Bu Baskların hafifletilmesini istiyoruz. Sayın Milletvekilimiz Kenan Sofuoğlu'nun bize destek veren açıklamalarına katılıyoruz. Yetkililerden bu sevginin bir düzen altına alınarak suç olarak görülmekten çıkartılmasını ve üzerimizde ki baskıların hafifletilmesini istiyoruz" dediler.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Kenan Sofuoğlu 14 Aralık tarihinde mecliste yaptığı konuşmada, yapılan yasal düzenlemeler ile drift ve hızla ilgili ağırlaştırılan cezaları hatırlatarak, Türkiye'de motor sporlarının yapılabileceği alanlar olmadığına dikkat çekmişti.

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