Son Dakika Haberleri: Modifiye tutkunlarından Mehmetçiğe destek konvoyu
Son Dakika Genel Modifiye tutkunlarından Mehmetçiğe destek konvoyu

Modifiye tutkunlarından Mehmetçiğe destek konvoyu

17 dakika önce

Modifiye tutkunlarından Mehmetçiğe destek konvoyuAMASYA - Amasya'da bir araya gelen 150 kadar modifiye tutkunu ve vatandaşlar, Barış Pınarı Harekatındaki Mehmetçiğe destek olmak için konvoy yaptı.

Modifiye tutkunlarından Mehmetçiğe destek konvoyu

AMASYA - Amasya'da bir araya gelen 150 kadar modifiye tutkunu ve vatandaşlar, Barış Pınarı Harekatındaki Mehmetçiğe destek olmak için konvoy yaptı.

Amasya Tuning Kulüp Başkanı Talip Yeniçeri, "Konvoyun amacı Mehmetçiğimize barış harekatında destek vermek. Manevi olarak buradan mesajımızı iletmek. Bunun için de kendi modifiyeci arkadaşlarımızın tamamını çağırdık. Herkes Türk Bayrağını taktı, geldi. Burada mesajımız, biz sizinleyiz diyebilmek ve bunu da şu anda söylüyoruz Allaha bin şükür." Dedi.

Amasya Tuning Kulüp öncülüğünde Şirin köprüsünde toplanan 150 araçlık konvoyda Türk bayrağını arabasına takan Mehmetçiğe destek için konvoya katıldı. Konvoya katılanlar asker selamı vermeyi de ihmal etmedi.

Modifiye tutkunları ve vatandaşlar, Türk Bayraklarıyla şehir turu attıktan sonra destek konvoyunu başladıkları yerde bitirdiler.

Modifiye tutkunlarından Mehmetçiğe destek konvoyu

Barış Pınarı Harekatı, Amasya, Genel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 05:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



(Havadan fotoğraflarla) İstanbullulardan "sahilde mangal yasağı" değerlendirmeleri
Ruhani liderler, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlerimiz için dua etti Rasulayn'da bulunan PKK/YPG'li teröristler, İHA ve SİHA'larla izleniyor İngiltere Başbakanı'ndan Barış Pınarı Harekatı yorumu: Ara verilmesini memnuniyetle karşılıyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 17:24:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Modifiye tutkunlarından Mehmetçiğe destek konvoyu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]