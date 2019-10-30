Modifiyeli ehliyetsiz motosikletliye 5 bin 700 TL ceza

Karabük'te, parkta gürültü yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, Mehmet Arif Özdemir'e (17) abart egzozlu, modifiyeli ve ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan 5 bin 700 TL ceza kesti.

Geçen hafta Beşbinevler Mahallesi'nde gürültü ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, motosikletinin yanında oturan Mehmet Arif Özdemir'den motosikletini çalıştırmasını istedi. Ancak, Mehmet Arif Özdemir çalıştırmadı. Ekipler, Mehmet Arif Özdemir'in ehliyetsiz olduğunu belirledi. Motosikleti çalıştırıp egzoz kontrolü yaptı. Motosiklette polis sireni ve yüksek desibel ses sistemi takılı olduğu belirlendi. Trafikten men edilen motosiklet çekiciye konularak otoparka kaldırıldı. Mehmet Arif Özdemir'e toplam 5 bin 700 TL ceza kesildi. Özdemir, kaskını 130 TL'ye satıp, 130 TL'lik otopark ücretini ödeyerek motosikletini otoparktan aldı.

Mehmet Arif Özdemir (17) artık akıllandığını belirterek, 'Parkta otururken 2 ekip birden geldi. 'Motor sıcak mı' diye sordular. 'Sıcak değil' dedim. 'Motoru çalıştır' dediler, çalıştırmadım, kendileri çalıştırdılar ve ceza yazdılar. Motoru 2 bin 500 TL'ye aldım, 2 bin TL masraf yaptım. 5 bin 700 TL cezam var. Bu motora göre fazla bence. Ceza gerekenin biraz daha yükseğinde. Otoparka çektiler. Fazla param olmadığı için kaskımı sattım ve otoparktan çıkardım motosikleti. Cezadan sonra ehliyetimi alacağım, akıllandım. Trafik kurallarına uyacağım.ö dedi.