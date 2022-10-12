MODIIN, 12 Ekim (Xinhua) -- İsrail'in orta kesiminde yer alan Modiin kentinde düzenlenen bir sokak sanatı festivalinde sokak sanatçılarıyla etkileşime giren insanlar, 11 Ekim 2022. (Fotoğraf: Gil Cohen Magen/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
İsrail, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › İsrail'de Sokak Sanatı Festivali Düzenlendi - Son Dakika
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