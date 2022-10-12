İsrail'de Sokak Sanatı Festivali Düzenlendi - Son Dakika
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İsrail'de Sokak Sanatı Festivali Düzenlendi

12.10.2022 14:44
İsrail'de Sokak Sanatı Festivali Düzenlendi

MODIIN, 12 Ekim (Xinhua) -- İsrail'in orta kesiminde yer alan Modiin kentinde düzenlenen bir sokak sanatı festivalinde sokak sanatçılarıyla etkileşime giren insanlar, 11 Ekim 2022. (Fotoğraf: Gil Cohen Magen/Xinhua)

MODIIN, 12 Ekim (Xinhua) -- İsrail'in orta kesiminde yer alan Modiin kentinde düzenlenen bir sokak sanatı festivalinde sokak sanatçılarıyla etkileşime giren insanlar, 11 Ekim 2022. (Fotoğraf: Gil Cohen Magen/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'de Sokak Sanatı Festivali Düzenlendi - Son Dakika

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