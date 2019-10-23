Modric'in Apoel Nicosia'ya Attığı Gol
1 saat önce
2017-18 Şampiyonlar Ligi sezonunda Real Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modriç'in Apoel Nicosia'ya attığı golü hatırlayalım.
2017-18 Şampiyonlar Ligi sezonunda Real Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modriç'in Apoel Nicosia'ya attığı golü hatırlayalım.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 03:39
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