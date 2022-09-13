Yardım Kuruluşları Bağışçılara Somali'deki Kıtlığı Önleme Çağrısında Bulundu

MOGADİŞU, 13 Eylül (Xinhua) -- Pazartesi günü 60'tan fazla yardım kuruluşu, Somali'nin bazı bölgelerini etkisi altına alan şiddetli kuraklığın yarattığı, 7,8 milyon insanı etkileyen kıtlığın önlenmesi için bağışçılara yardım çağrısında bulundu. Somali'de faaliyet gösteren yardım kuruluşları ağı Somali STK Konsorsiyumu'na bağlı kuruluşlar, bağışçıları, hayat kurtarma yardımının büyük ölçüde genişletilmesini sağlamak için önümüzdeki haftalarda ek finansman sağlamaya çağırdı. Somali'nin başkenti Mogadişu'da yayınlanan ortak açıklamada kuruluşlar, "Hayat kurtaran müdahaleler, acil geçim kaynağı yardımı ve müdahalede korumanın merkeziliği ile cinsiyete dayalı şiddet ve koruma gibi kalıcı çözümler için daha fazla fon gerekiyor" dedi. Birleşmiş Milletler'e göre, yağış beklenen birçok mevsimin kurak geçmesinin benzeri görülmemiş etkileri ve yağış beklenen beşinci mevsimin de kurak geçeceği tahmin edilen ülkede artan gıda fiyatları nedeniyle şu anda yaklaşık 7,8 milyon insan kuraklıktan ciddi şekilde etkileniyor.

Kuruluşlar, 2016/2017 kuraklık müdahalesi sırasında öğrenilen en önemli derslerden birinin, zamanında finansmanın yaratabileceği hızlı fark olduğunu söyledi. STK'ların en kötü etkilenen gruplara ulaşma çabalarına rağmen, insani ihtiyaçların en azından 2023'ün ortalarına kadar yüksek kalmasının beklendiği kriz tırmanmaya devam ediyor ve daha fazla eylem ve bağış gerekiyor. Açıklama, BM'nin, Ekim ve Aralık ayları arasında Güney-Orta Somali'deki Körfez bölgesinde (Baidoa ve Burhakaba ilçeleri) ülkenin iki bölgesinde kıtlık olacağı ve bu koşulların en az 2023'ün Mart ayına kadar sürebileceğine dair yaptığı uyarıdan bir hafta sonra geldi. Kuruluşlar, başta yerel ve uluslararası STK'lar olmak üzere, sahadaki insani yardım kuruluşlarının hızla yardım ölçeğini büyütmeleri ve daha fazla ölümün önüne geçmeleri, geçim kaynaklarını korunmaları ve yaklaşmakta olan felaketi önlemeleri için bağışçılara özellikle hızlı ve esnek finansman sağlama çağrısı yaptı.