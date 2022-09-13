Yardım Kuruluşları Bağışçılara Somali'deki Kıtlığı Önleme Çağrısında Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Yardım Kuruluşları Bağışçılara Somali'deki Kıtlığı Önleme Çağrısında Bulundu

13.09.2022 18:09
Yardım Kuruluşları Bağışçılara Somali'deki Kıtlığı Önleme Çağrısında Bulundu

MOGADİŞU, 13 Eylül (Xinhua) -- Pazartesi günü 60'tan fazla yardım kuruluşu, Somali'nin bazı bölgelerini etkisi altına alan şiddetli kuraklığın yarattığı, 7,8 milyon insanı etkileyen kıtlığın önlenmesi için bağışçılara yardım çağrısında bulundu.

MOGADİŞU, 13 Eylül (Xinhua) -- Pazartesi günü 60'tan fazla yardım kuruluşu, Somali'nin bazı bölgelerini etkisi altına alan şiddetli kuraklığın yarattığı, 7,8 milyon insanı etkileyen kıtlığın önlenmesi için bağışçılara yardım çağrısında bulundu. Somali'de faaliyet gösteren yardım kuruluşları ağı Somali STK Konsorsiyumu'na bağlı kuruluşlar, bağışçıları, hayat kurtarma yardımının büyük ölçüde genişletilmesini sağlamak için önümüzdeki haftalarda ek finansman sağlamaya çağırdı. Somali'nin başkenti Mogadişu'da yayınlanan ortak açıklamada kuruluşlar, "Hayat kurtaran müdahaleler, acil geçim kaynağı yardımı ve müdahalede korumanın merkeziliği ile cinsiyete dayalı şiddet ve koruma gibi kalıcı çözümler için daha fazla fon gerekiyor" dedi. Birleşmiş Milletler'e göre, yağış beklenen birçok mevsimin kurak geçmesinin benzeri görülmemiş etkileri ve yağış beklenen beşinci mevsimin de kurak geçeceği tahmin edilen ülkede artan gıda fiyatları nedeniyle şu anda yaklaşık 7,8 milyon insan kuraklıktan ciddi şekilde etkileniyor.

Kuruluşlar, 2016/2017 kuraklık müdahalesi sırasında öğrenilen en önemli derslerden birinin, zamanında finansmanın yaratabileceği hızlı fark olduğunu söyledi. STK'ların en kötü etkilenen gruplara ulaşma çabalarına rağmen, insani ihtiyaçların en azından 2023'ün ortalarına kadar yüksek kalmasının beklendiği kriz tırmanmaya devam ediyor ve daha fazla eylem ve bağış gerekiyor. Açıklama, BM'nin, Ekim ve Aralık ayları arasında Güney-Orta Somali'deki Körfez bölgesinde (Baidoa ve Burhakaba ilçeleri) ülkenin iki bölgesinde kıtlık olacağı ve bu koşulların en az 2023'ün Mart ayına kadar sürebileceğine dair yaptığı uyarıdan bir hafta sonra geldi. Kuruluşlar, başta yerel ve uluslararası STK'lar olmak üzere, sahadaki insani yardım kuruluşlarının hızla yardım ölçeğini büyütmeleri ve daha fazla ölümün önüne geçmeleri, geçim kaynaklarını korunmaları ve yaklaşmakta olan felaketi önlemeleri için bağışçılara özellikle hızlı ve esnek finansman sağlama çağrısı yaptı.

YORUMLAR
500
Macaristan'da Yaz Aylarında Turizm Pandemi Öncesi Seviyesine Döndü Macaristan'da Yaz Aylarında Turizm Pandemi Öncesi Seviyesine Döndü Huawei Zimbabve'nin Geleceğin Tohumları Programı Başladı Huawei Zimbabve'nin Geleceğin Tohumları Programı Başladı
Kaynak: Xinhua

Mogadişu, Somali, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yardım Kuruluşları Bağışçılara Somali'deki Kıtlığı Önleme Çağrısında Bulundu - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
17:55 YouTube'den kullanıcıları çıldırtacak hamle! Artık video öncesi 2 yerine 5 reklam gösterilecek
17:41 Koşmasına rağmen otobüsü yakalayamayan adamı motosikletine alarak otobüse yetiştirdi: İnşallah bir hayır duası eder
17:46 Polislere suikast planı muskadan çıktı! Yakayı ele veren 2 terörist tutuklandı
18:02 AB, Suriyelilerin geri dönüşünü desteklediği ifade etti! Amasını da belirtti
17:23 Sağlık Bakanlığı'ndan "MHRS'ye aylık 3 randevu kotası getirildi" iddialarına yalanma
17:17 Türkiye, muhteşem özelliklere sahip yeni SİHA üretiyor! Dosta güven düşmana korku salan silahın adı "Kara Ölüm"
17:36 Usta sanatçı Ali Rıza Binboğa'dan tartışma yaratacak sözler: Günümüz şarkıları sabun köpüğü gibi
16:25 Kılıçdaroğlu, hükümete yüklendi: Dostluğu, barışı, beraber yaşamayı unutturdular bize
16:14 İstanbul'da suya dev zam! İBB Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi
16:11 "Babam yüzünden çocukluğum çok travmatikti" diyen Nadide Sultan yaşadıklarını anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2022 18:09:37. #1.12#
SON DAKİKA: Yardım Kuruluşları Bağışçılara Somali'deki Kıtlığı Önleme Çağrısında Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement