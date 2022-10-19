Bm, Somali'de Çocuk Ölümlerinin Artışına ve Şiddetli Akut Yetersiz Beslenmeye Dair Uyardı

MOGADİŞU, 19 Ekim (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Salı günü, Somali'de çocuk ölümlerinin sayısının artmaya devam ettiğine ve yetersiz beslenmenin benzeri görülmemiş seviyelere ulaştığına dair uyardı.

UNICEF Sözcüsü James Elder, her gün, her dakika bir çocuğun şiddetli akut yetersiz beslenme tedavisi için bir sağlık kuruluşuna başvurduğunu bildirdi.

Yazılı açıklama yapan Elder, "Ağır derecede yetersiz beslenen çocukların ishal ve kızamıktan ölme olasılığı, iyi beslenen çocuklara göre 11 kat daha fazla. Bu gibi verilere bakıldığında Somali, onlarca yıldır görülmemiş ölçekte bir trajedinin eşiğinde" dedi.

UNICEF, Ağustos ayı hastaneye yatış oranlarına göre şiddetli akut yetersiz beslenme şikayetiyle hastaneye başvuran 44.000 çocuk bulunduğunu açıkladı.

Elder, "Bu, dakikada bir çocuk demek. Annesinin, çocuğuna yardım bulmak için günlerce yürüdüğü bir çocuk. Bedeni hayatta kalmak için savaşan bir çocuk. Hayatı tehlikede olan bir çocuk" ifadelerini kullandı.

UNICEF, yetersiz beslenmeden mustarip çocukları "bulmak ve tedavi etmek" için mobil ekipler kurduğunu ve böylece erişilmesi zor yerlerdeki çocuklara ulaşmaya çalıştıklarını belirtti.

BM ajansı, bu yıl şiddetli akut yetersiz beslenme nedeniyle 300.000'den fazla çocuğu tedavi ettiklerini ve sadece son üç ayda kamyonlarla acil su taşımacılığı yoluyla 500.000 kişiye ulaşıldığını belirtti.

Elder, vadeli finansman kaynağının, kıtlığın tekrar tekrar yaşanmasını önlemek için gerekli kritik değişikliğin bir parçası olduğunu söyledi.

Elder, "İnsanlar bugün Somali'nin karşı karşıya olduğu krizden bahsederken, 260.000 kişinin öldüğü 2011'deki kıtlıkla ürkütücü karşılaştırmalar yapılması olağan hale geldi. Ancak, beslenme uzmanlarından hayvancılara kadar, sahadakilerden duyduğum her şey bugün işlerin aslında daha kötü göründüğü şeklinde" ifadelerini kullandı.

Elder, 2011 yılında, üç yetersiz yağmura rağmen, bu sıkıntılardan etkilenen nüfusun şimdikinin yarısı olduğunu, yağmur ve hasat açısından genel koşulların da o dönem iyileşmekte olduğunu kaydetti.

Elder, "İşler kötü ve her işaret daha da kötüye gideceğini gösteriyor. Daha büyük eylem ve yatırım olmadan, yarım yüzyıldır görülmeyen bir ölçekte çocuk ölümleriyle karşı karşıya olacağız" uyarısında bulundu.