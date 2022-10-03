Somali: Aranan Üst Düzey Eş Şebab Lideri Öldürüldü - Son Dakika
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Somali: Aranan Üst Düzey Eş Şebab Lideri Öldürüldü

03.10.2022 19:22
Somali: Aranan Üst Düzey Eş Şebab Lideri Öldürüldü

MOGADİŞU, 3 Ekim (Xinhua) -- Somali hükümeti Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Eş Şebab terör örgütünün üst düzey liderlerinden birinin, Somali Ulusal Ordusu (SNA) ve işbirliği yapılan uluslararası ülkelerin güçleriyle düzenlenen ortak operasyonda öldürüldüğünü doğruladı.

MOGADİŞU, 3 Ekim (Xinhua) -- Somali hükümeti Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Eş Şebab terör örgütünün üst düzey liderlerinden birinin, Somali Ulusal Ordusu (SNA) ve işbirliği yapılan uluslararası ülkelerin güçleriyle düzenlenen ortak operasyonda öldürüldüğünü doğruladı. Somali Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, başına 3 milyon ABD doları ödül konulan Eş Şebab terör örgütünün kurucularından Abdullahi Nadir'in, Cumartesi günü Orta Jubba bölgesindeki Haramka köyünde öldürüldüğü belirtildi. Nadir, Somali hükümetini neredeyse her gün terör saldırılarıyla meşgul eden Eş Şebab bünyesinde çeşitli görevlerde bulundu. Ölen kişinin, 2014 yılında öldürülen örgütün eski elebaşı Ahmed Abdi Godane'nin yanı sıra Eş Şebab'ın şu anki lideri Ahmed Diriye'ye yakın olduğu belirtildi. Hükümet, Nadir'in, Diriye'nin yerini alacak kişi olarak düşünüldüğünü bildirdi.

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Kaynak: Xinhua

Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Somali: Aranan Üst Düzey Eş Şebab Lideri Öldürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Somali: Aranan Üst Düzey Eş Şebab Lideri Öldürüldü - Son Dakika
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