Mogadişu Büyükelçisi Yılmaz: 15 yaralıyı Türkiye'ye göndereceğiz (2) - Son Dakika

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Mogadişu Büyükelçisi Yılmaz: 15 yaralıyı Türkiye'ye göndereceğiz (2)
6 saat önce
YARALILAR TÜRKİYE'YE SEVK EDİLDİSomali'nin başkenti Mogadişu'da ki terör saldırısında yaralanan ve durumu ağır 15 kişi ile hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşının cenazeleri, Aden Adde Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan uçakla Türkiye'ye gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 01:03 Kaynak: DHA
YARALILAR TÜRKİYE'YE SEVK EDİLDİ
Somali'nin başkenti Mogadişu'da ki terör saldırısında yaralanan ve durumu ağır 15 kişi ile hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşının cenazeleri, Aden Adde Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan uçakla Türkiye'ye gönderildi. Yaralıları Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Muhammed ile birçok bakan dualarla uğurladı.
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