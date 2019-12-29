Mogadişu Büyükelçisi Yılmaz: 15 yaralıyı Türkiye'ye göndereceğiz (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mogadişu Büyükelçisi Yılmaz: 15 yaralıyı Türkiye'ye göndereceğiz (2) - Son Dakika

Mogadişu Büyükelçisi Yılmaz: 15 yaralıyı Türkiye'ye göndereceğiz (2)

6 saat önce

YARALILAR TÜRKİYE'YE SEVK EDİLDİSomali'nin başkenti Mogadişu'da ki terör saldırısında yaralanan ve durumu ağır 15 kişi ile hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşının cenazeleri, Aden Adde Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan uçakla Türkiye'ye gönderildi.

Mogadişu Büyükelçisi Yılmaz: 15 yaralıyı Türkiye'ye göndereceğiz (2), System.String[]

YARALILAR TÜRKİYE'YE SEVK EDİLDİ

Somali'nin başkenti Mogadişu'da ki terör saldırısında yaralanan ve durumu ağır 15 kişi ile hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşının cenazeleri, Aden Adde Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan uçakla Türkiye'ye gönderildi. Yaralıları Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Muhammed ile birçok bakan dualarla uğurladı.

Haber: Haluk KARAASLAN/MOGADİŞU-DHA


Mogadişu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 01:57 Kaynak: DHA
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