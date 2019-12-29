Mogadişu büyükelçisi yılmaz patlamada yaralanan 11 somalili türkiye'ye gönderilecek - Son Dakika

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Mogadişu büyükelçisi yılmaz patlamada yaralanan 11 somalili türkiye'ye gönderilecek
6 saat önce
Mogadişu Büyükelçisi Yılmaz Patlamada yaralanan 11 Somalili Türkiye'ye gönderilecek.
Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 10:37 Kaynak: DHA
Mogadişu Büyükelçisi Yılmaz Patlamada yaralanan 11 Somalili Türkiye'ye gönderilecek
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