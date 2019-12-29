Mogadişu büyükelçisi yılmaz patlamada yaralanan 11 somalili türkiye'ye gönderilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mogadişu büyükelçisi yılmaz patlamada yaralanan 11 somalili türkiye'ye gönderilecek - Son Dakika

Mogadişu büyükelçisi yılmaz patlamada yaralanan 11 somalili türkiye'ye gönderilecek

6 saat önce

Mogadişu Büyükelçisi Yılmaz Patlamada yaralanan 11 Somalili Türkiye'ye gönderilecek.

Mogadişu Büyükelçisi Yılmaz Patlamada yaralanan 11 Somalili Türkiye'ye gönderilecek

Mogadişu büyükelçisi yılmaz patlamada yaralanan 11 somalili türkiye'ye gönderilecek

Mogadişu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 10:37 Kaynak: DHA
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