Somali'nin başkenti Mogadişu'da yola tuzaklanan mayının patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
AA muhabirin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, sabah erken saatlerde Karan ilçesinde Sağlık Bakanlığına bağlı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) uyarı ekibini taşıyan aracın geçtiği sırada yola tuzaklanan mayın infilak etti.
Patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Patlamanın ardından bölgeye güvenlik güçleri sevk edilirken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim bölgelerini hedef alan saldırılar düzenliyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Mogadişu'da bombalı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika