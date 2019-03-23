Mogadişu'da Çifte Patlama: 2 Ölü
1 saat önce
Somali'nin başkenti Mogadişu'da iki patlama meydana geldi.
Somali
'nin başkenti Mogadişu
'da iki patlama meydana geldi. Patlamada en az 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da Çalışma Bakanlığı
yakınlarında çifte patlamanın meydana geldiği, patlamanın ardından silah seslerinin duyulduğu belirtildi. Patlamada en az 2 kişi hayatını kaybetti. Görgü tanıkları, patlamanın ardından bölgeyi büyük dumanların kapladığını aktardı. Bir polis memuru, "İlk patlama Çalışma Bakanlığı çevresinde gerçekleşti. Olayın gerçekleştiği yerde başka bakanlık binaları da var. Bomba yüklü araç infilak etti, ardından silah sesleri duyuldu" ifadelerini kullandı.
Saldırıyı ise henüz üstlenen olmadı. - MOGADİŞU
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 12:24 Kaynak: İHA
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