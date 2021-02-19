Mogadişu'da cumhurbaşkanı adaylarının kaldığı otel çevresindeki çatışma kontrol altına alındı - Son Dakika

Mogadişu'da cumhurbaşkanı adaylarının kaldığı otel çevresindeki çatışma kontrol altına alındı
19.02.2021 02:47
Somali'nin başkenti Mogadişu'daki cumhurbaşkanı adaylarının kaldığı otelin etrafında çıkan çatışma, kontrol altına alındı.
Somali'nin başkenti Mogadişu'daki cumhurbaşkanı adaylarının kaldığı otelin etrafında çıkan çatışma, kontrol altına alındı.
AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Mogadişu'da cumhurbaşkanı adayları Şeyh Şerif ve Hasan Şeyh Mahmud'un kaldığı Nasaha Blood Oteli çevresinde, Cumhurbaşkanı Adaylar Konseyine bağlı güçlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 1 asker yaşamını yitirdi, 4 asker yaralandı.
Güvenlik güçleri otelin kontrolünü sağladı.
Son Dakika Teröristlere destek veren ABD, artık bunu gizlemiyor! Türkiye sınırına 600 metre uzaklıkta YPG ile ortak üs kuracak Eda Ece rol arkadaşı Nilperi Şahinkaya'yı video paylaşımıyla ifşa etti Koronavirüs testlerinde görülmeme ihtimali olan yeni bir mutasyon keşfedildi Ünlü YouTuber Erkan Porçay'a 4 yıl hapis cezası Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kadına ceza yerine öpücük Sağlık Bakanı Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan 5'er ili açıkladı Ajdar, engelli kızı için manevi yardım isteyen genç kadına demediğini bırakmadı CHP'li isimden Bakan Koca'ya soru önergesi: AK Parti'nin kongreleri bilginiz ve onayınız dahilinde mi yapılmaktadır?