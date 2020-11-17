Mogadişu'da intihar saldırısı: 5 ölü - Son Dakika

Mogadişu'da intihar saldırısı: 5 ölü

Somali'nin başkenti Mogadişu'da General Kaahiye Polis Akademisi yakınlarındaki kalabalık bir lokantaya düzenlenen intihar saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da General Kaahiye Polis Akademisi yakınlarındaki kalabalık bir lokantaya düzenlenen intihar saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti. AA muhabirinin yerel güvenlik güçlerinden edindiği bilgiye göre, polislerin öğle yemeği için lokantaya geldiği sırada intihar bombacısı kendini patlattı. 5 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı patlamadan sonra bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Terör örgütü Eş-Şebab, sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

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