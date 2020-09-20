Somali'nin başkenti Mogadişu'da bulunan Aden Adde Uluslararası Havalimanı'nda bir kargo uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişi yaralandı.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bulunan Aden Adde Uluslararası Havalimanı'nda bir kargo uçağı pistten çıktı. Pistten çıkan uçak, havalimanı güvenlik duvarına çarptı. Kazada 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
(Hamad Alnajjar/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 09:39 - Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Mogadişu'da kargo uçağı pistten çıktı: 3 yaralı - Son Dakika