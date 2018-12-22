Mogadişu'da Patlama

Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlama meydana geldi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlama meydana geldi. Yerel kaynaklar aralarında askerlerin de olduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

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