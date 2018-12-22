Son Dakika Haberleri: Mogadişu'da Patlama

Mogadişu'da Patlama

3 saat önce

Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlama meydana geldi.

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Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlama meydana geldi. Yerel kaynaklar aralarında askerlerin de olduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Somali News, patlamanın bir araç ile gerçekleştirildiğini ve güvenlik noktasının hedef alındığını duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:39 Kaynak: DHA

Somali, Mogadişu, Dünya
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