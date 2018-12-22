Mogadişu'da Patlama (2)
3 saat önce
Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlama meydana geldi.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlama meydana geldi. Yerel kaynaklar aralarında askerlerin de olduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 11:05 Kaynak: DHA
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