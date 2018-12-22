Mogadişu'da Patlama (2)
3 saat önce
Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlama meydana geldi.
Somali
'nin başkenti Mogadişu
'da patlama meydana geldi. Somali News, patlamanın bir araç ile gerçekleştirildiğini ve güvenlik noktasının hedef alındığını duyurdu.
Yerel medya, güvenlik kaynaklarına dayandırdıkları haberlerinde 5 kişinin öldüğünü, 4 kişinin de yaralandığını duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:04 Kaynak: DHA
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