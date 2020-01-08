Mogadişu'da patlama: 4 ölü, 15 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mogadişu'da patlama: 4 ölü, 15 yaralı - Son Dakika

Mogadişu'da patlama: 4 ölü, 15 yaralı

6 saat önce

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bombalı araçla düzenlenen saldırıda en az 4 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı.

Mogadişu'da patlama: 4 ölü, 15 yaralı, System.String[]

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bombalı araçla düzenlenen saldırıda en az 4 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre saldırı, başkanlık sarayı ve parlamento yakınındaki bir kavşakta  bombalı araçla düzenlendi. Patlamada aralarında parlamento binasına giriş için kontrol noktasında sıra bekleyenlerin de bulunduğu 4 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda güvenlik görevlisi ve ambulans sevk edilirken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Patlamanın meydana geldiği bölgeden görüntüler

Bölgeden yükselen duman, yanan araç

Detaylar


Mogadişu, Somali, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:17 Kaynak: DHA
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