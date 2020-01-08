Mogadişu'da patlama 4 ölü, 15 yaralı - Son Dakika
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Mogadişu'da patlama 4 ölü, 15 yaralı

7 saat önce

Mogadişu'da patlama 4 ölü, 15 yaralıSomali (DHA) ? Somali'nin başkenti Mogadişu'da bombalı araçla düzenlenen saldırıda en az 4 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı.

Mogadişu'da patlama 4 ölü, 15 yaralı

Somali (DHA) ? Somali'nin başkenti Mogadişu'da bombalı araçla düzenlenen saldırıda en az 4 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre saldırı, başkanlık sarayı ve parlamento yakınındaki bir kavşakta bombalı araçla düzenlendi. Patlamada aralarında parlamento binasına giriş için kontrol noktasında sıra bekleyenlerin de bulunduğu 4 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda güvenlik görevlisi ve ambulans sevk edilirken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Mogadişu'da patlama 4 ölü, 15 yaralı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:38 Kaynak: DHA
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