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Mogadişu Sağlık Bilimleri öğrencileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi için dua etti - Son Dakika

Mogadişu Sağlık Bilimleri öğrencileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi için dua etti

07.02.2022 20:52

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için dua etti.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için dua etti.

Öğrenciler de paylaştıkları videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini ileterek, dualarının Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Hanım ile olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat ve destekleri ile kurulan ve Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane'nin ilk kuruluş misyonuna uygun olarak "Geçmiş ile Geleceğe" köprü olmak üzere kurulan Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane (Hamidiye) Külliyesi, Gülhane Külliyesi, Somali Külliyesi, Özbekistan Külliyesi ve Sudan Külliyesinde eğitim öğretim faaliyeti yürütüyor.

Mogadişu Sağlık Bilimleri öğrencileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi için dua etti
Mogadişu Sağlık Bilimleri öğrencileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi için dua etti
Mogadişu Sağlık Bilimleri öğrencileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi için dua etti

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Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Mogadişu, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mogadişu Sağlık Bilimleri öğrencileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi için dua etti - Son Dakika


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