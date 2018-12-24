Son Dakika Haberleri: Mogadişu'yu Kana Bulayan Eş-Şebab Militanı İdam Edildi

Mogadişu'yu Kana Bulayan Eş-Şebab Militanı İdam Edildi

1 saat önce

ADDİS Somali Askeri Mahkemesince ülkede 3 bombalı saldırının planlayıcısı olan ve ölüm cezasına çarptırılan Eş-Şebab örgütü üyesi Abdulkadir Ebu Şair asılarak idam edildi.

Mogadişu'yu Kana Bulayan Eş-Şebab Militanı İdam Edildi, System.String[]
ADDİS Somali Askeri Mahkemesince ülkede 3 bombalı saldırının planlayıcısı olan ve ölüm cezasına çarptırılan Eş-Şebab örgütü üyesi Abdulkadir Ebu Şair asılarak idam edildi.

Somali Ulusal Haber Ajansının haberine göre, Askeri Mahkeme Savcısı Abdullah Bule, başkent Mogadişu'da 3 bomba yüklü araçlı saldırının sorumlusu ve planlayıcısı olan Şair'in idam edildiğini söyledi.

Mart, nisan ve mayıs aylarında yapılan 3 saldırıdan sorumlu tutulan Abdulkadir Ebu Şair, 26 kişinin ölümüne, yaklaşık 40 kişinin de yaralanmasına yol açmıştı.

Şair, 15 Mayıs'ta güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak mahkemeye sevk edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:41 Kaynak: AA

Somali, Mogadişu, Güncel
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