Son Dakika Haberleri: Mogan Gölü çevresinde kaçak yapı temizliği
Son Dakika Güncel Haber

Mogan Gölü çevresinde kaçak yapı temizliği

57 dakika önce

Özel çevre koruma alanı kapsamında olan Mogan Gölü'nün çevresindeki kaçak yapılar, Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Gölbaşı Belediyesi ekiplerince yıkıldı.

Mogan Gölü çevresinde kaçak yapı temizliği, System.String[]

Özel çevre koruma alanı kapsamında olan Mogan Gölü'nün çevresindeki kaçak yapılar, Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Gölbaşı Belediyesi ekiplerince yıkıldı.

Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Vedat Çiftçi ve Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Kara gözetiminde gerçekleştirilen yıkım işlemleri kapsamında, göl kenarındaki bazı kulübe ve konteynerler kepçelerle taşındı, betonarme yapılar ise kepçelerle temizlendi.

Çiftçi, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Mogan Gölbaşı Özel Koruma Bölgesi'nin 1990 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca özel koruma alanı ilan edildiğini hatırlattı. Koruma alanı kapsamındaki Eymir ve Mogan göllerinin 400'ün üzerinde bitki, 200'ün üzerinde de kuş türüne ev sahipliği yaptığını anlatan Çiftçi, yıkım işlemlerinin bölgenin sahip olduğu doğal zenginliğin geleceğe taşınması amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Çiftçi, bölgede 16 kaçak yapı olduğunu, gün içinde bunların tamamının kaldırılacağını bildirdi.

Mogan Gölü'nün dip çamurunun temizlenmesine ilişkin çalışmalar hakkında da bilgi veren Çiftçi, "Gölün üçte ikilik kısmını temizledik, önümüzdeki dönem kalan kısmı da temizleyeceğiz. Bakanlık olarak bisiklet yollarıyla, peyzaj ve millet bahçeleriyle ilgili ciddi projeler yürütüyoruz. Bu projelere baktığınız zaman gölün etrafında Gölbaşı Belediyemizle beraber yeni güzel mesire yerleri, bahçe ve bisiklet yolları yapacağız. Burası daha güzel yaşanabilir bir yer olacak." diye konuştu.

Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Kara da ilçede planlı ve güzel şehirleşme adına çaba gösterdiklerini, bu doğrultuda kaçak yapılara müsaade etmeyeceklerini kaydetti.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Mogan Gölü, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın Ankara'ya davet ettiği CHP'li büyükşehir belediye başkanları genel merkeze çağrıldı
Ayşe Karaman'ın katil zanlısı, tacizden soruşturma geçirmiş Mansur Yavaş'tan kapatılan çocuk koruma evleri yanıtı: Konuşturmayın beni Şule Çet davasında keşif raporu sanığın iddiasını çürüttü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 14:00:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mogan Gölü çevresinde kaçak yapı temizliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]