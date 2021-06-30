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Mogan Gölü Kıyı Bandı Çevre Düzenlemesi Projesi'nin, birinci etabı açıldı - Son Dakika

Mogan Gölü Kıyı Bandı Çevre Düzenlemesi Projesi'nin, birinci etabı açıldı

30.06.2021 15:27
Mogan Gölü Kıyı Bandı Çevre Düzenlemesi Projesi'nin, birinci etabı açıldı, System.String[]

Gölbaşı Mogan Gölü Kıyı Bandı Çevre Düzenlemesi Projesi'nin birinci etabının açılışı ve ikinci etabının işe başlama töreni Gölbaşı'nda gerçekleşti.

İller bankası Genel Müdürlüğü ve Gölbaşı Belediyesi ortaklığında düzenlenen, Çevre Bakanlığı tarafından Gölbaşı Atatürk Sahil Parkı'nda gerçekleşen programa; Çevre ve Şehircilik Programı Murat Kurum, Ak Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, MHP Genel Başkan Yardımcıları Sadir Durmaz, Mevlüt Karakaya, İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük, Bala Kaymakamı Ramazan Yıldırım, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut milletvekilleri, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "Açılışımız ilçemize ülkemize hayırlı olsun. Biz Gölbaşı'nda seçim kampanyası yürütürken Gölbaşı özellikli bir ilçe demiştik. Gölbaşı stratejik bir bölge, sanayi şehri, öğrenci kenti, tarım ve çiftçiliğin bol olduğu yer dedik. Gölbaşı'nın hak ettiği yere gelmesi için elimizden gelen çalışmayı ve çabayı sürdürmeye söz verdik. Allah'ın izni ve cumhur ittifakımızın gücü sayesinde çalışmalarımız ile Gölbaşımızı değerine kazandırmaya devam ediyoruz. Gölbaşı'nı turizme ve dünyaya açmaya yemin etmiştik. Dünyaya açmaya başladık" açıklamasında bulundu.

54 km'lik bisiklet ve yürüyüş yolu hayata geçiyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte Bilardo kompleksini çok yakında Gölbaşı'nda hizmete açacaklarını müjdeleyen Şimşek " 38 ülkenin katılımı ile dünya bilardo şampiyonası burada yapılacak. Yürüyüş yolları bisiklet yolları dedik, 25 bin üniversite öğrencimizi burada nasıl tutarız diyerek kolları sıvadık ve projelerimizi hayata geçirdik. Bizden önceki dönem başkanlarına da teşekkür ediyoruz. Bugün açılışını yapacağımız 1.8 km yürüyüş yolu bisiklet yolu için teşekkür ederiz. 2. Etap da ise 20.5 km. alan yapılacak.İncek Taşpınar bölgesi'nde 1 km.'lik projemiz tamamlandı. BGMP projesi ile Gölbaşımızda 54 km'lik bisiklet ve yürüyüş yolu olacak. Ankara'nın en büyük yürüyüş yolunu vatandaşlarımız ile buluşturmuş olacağız. Tulumtaş Mağaramız'da Eylül ayında açılacak. Fuar alanımız 16-19 Eylül de burada olacak. Mogan Gölümüz Gölbaşı'nın incisi. Eymir de öyle. Bize düşen görev elimizi taşın altına koymak. Buraya sahip çıkmamız gerekiyor" dedi. Millet Bahçesi ve TOKİ çalışmaları için de Bakan Kuurm'dan destek isteyen Şimşek "TOKİ ile olan çalışmamız ve Millet Bahçemizin ise zemin etütleri tamamlandı. Bir an önce sizden bu konuda destek bekliyoruz. Gölbaşımızda projelerimizde emeği geçenlere teşekkür ederiz" diyerek sözlerini noktaladı.

İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük projenin önemine vurgu yaparak "Daha yeşil yaşanabilir şehirler için 10 milyon türk lirası maliyetle 1. Etabının tamamlandığını söyleyerek, projenin detaylarını paylaştı. 2. Etabın ise peyzaj, rekreasyon ve çevre düzenlemelerin başladığını duyurdu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadi Durmaz emeği geçenlere teşekkür ederken, Ak Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin Gölbaşı'nın günden güne daha da güzelleştiğini söyleyerek Ramazan Şimşek, Fatih Duruay ve Gölbaşı için hizmet edenlere teşekkür etti.

3.2 milyon dip çukuru çıkarıldı

Mogan Gölü'müzden 71 milyon liralık ödenekle 3.2 milyon dip çamuru çıkardıklarını ifade eden Bakan Kurum "Mogan Gölü'müzden 71 milyon liralık ödenekle 3.2 milyon dip çamuru çıkardık. Ama yetmez dedik, şimdi ikinci etabını yine 70 milyon lira ödenekle başlattığımız çalışmayla inşallah 2022 yılına kadar bitireceğiz ve burada da 3.3 milyon metreküp dip çamurunu çıkarıyor olacağız" diye konuştu. Çevreciliğin süreklilik arz ettiğini söyleyen Bakan Kurum, 8 ay içerisinde Gölbaşı etrafında yürüyüş yolları, bisiklet yolları, dinlenme alanlarının olduğu bir alanın yapımını gerçekleştireceklerini ifade etti. Kurum, projenin 2'nci etabında ise 20 kilometrelik bir bisiklet yolu, koruma bandı, bisiklet parklarının ve istasyonlarının olduğu bir alan da yapacaklarını söyledi.

Bakan Kurum, Ankara'da 4 milyon metrekare büyüklüğünde 20 millet bahçesi projesinin devam ettiğini bildirerek, şunları kaydetti: "Bu projelerimizden biri de Gölbaşı Millet Bahçemiz. 750 bin metrekarelik proje tasarlandı, tamamlandı ve Amerika'da düzenlenen 4. Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu'nda Sürdürülebilir Peyzaj kategorisinde binlerce proje arasından birinci olarak seçildi. İnşallah bu projeye yıl sonu başlayıp, 2020 yılı içerisinde tamamlayıp Ankara'mızın, Gölbaşı'mızın hizmetine sunacağız. Şimdiden millet bahçemiz hayırlı uğurlu olsun."

Mogan kıyısında başlatılan bir diğer projenin ise 87 bin metrekarelik Sevgi Çiçeği Doğa Parkı olduğunu bildiren Bakan Kurum, "87 bin metrekarelik alanda 287 bin adet bitki dikiyoruz. Bu alanda Ankara'mıza has dik kuyruk kuşu ve sevgi çiçeğini koruma altına alacağız. Yine burada da çocuk oyun alanları, açık spor alanı, yürüyüş ve bisiklet yolları yapacağız" diye konuştu.

Kurdele kesimi ile son bulan tören sonrası Bakan Kurum göl etrafında bisiklet turu yaptı.

Mogan Gölü Kıyı Bandı Çevre Düzenlemesi Projesi'nin, birinci etabı açıldı

Mogan Gölü, Bisiklet, Gölbaşı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Mogan Gölü Kıyı Bandı Çevre Düzenlemesi Projesi'nin, birinci etabı açıldı - Son Dakika


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