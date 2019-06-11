Son Dakika Haberleri: Mogan Gölü'nde bulunan ceset, liseli Adalet'in çıktı
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Mogan Gölü'nde bulunan ceset, liseli Adalet'in çıktı

5 saat önce

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü'nde bulunan cansız bedenin, lise öğrencisi Adalet Ş.'ye (14) ait olduğu belirlendi.

Mogan Gölü'nde bulunan ceset, liseli Adalet'in çıktı, System.String[]

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü'nde bulunan cansız bedenin, lise öğrencisi Adalet Ş.'ye (14) ait olduğu belirlendi. Cep telefonunda intihar notu bulunan ve göle atlayarak, yaşamına son verdiği tahmin edilen Adalet Ş., gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Mogan Gölü yüzeyinde çevredekilerce dün akşam saatlerinde görülen ceset, polis ekipleri tarafından sudan çıkarıldı. Hastane morguna götürülen cesedin, anadolu lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Adalet Ş.'ye ait olduğu belirlendi. Adalet Ş.'nin yapılan otopsisinde, vücudunda yara izine rastlanmadı. Adalet Ş.'nin montu, telefonu ve kişisel eşyaları ise göl kenarında bulundu. Adalet Ş.'nin telefonunda yapılan incelemede, intihar notu olduğu görüldü. Adalet Ş.'nin, dün öğleden sonra, Mogan Gölü kenarında gezintiye çıktığı, bir süre sonra da montunu çıkarıp, suya atladığı ileri sürüldü. Adalet Ş.'nin ailesinin, ders notları kötü olan kızlarına, "Sınıfta kalırsan seni zorla evlendiririz" dediği iddiası, sosyal medyada yer aldı. Adalet Ş.'nin yakınları ise bu iddianın doğru olmadığını söyledi.

Adalet Ş. için bugün Karagedik Mahallesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Adalet'in babası Raşit Ş., ağabeyi Ahmet Ş. taziyeleri kabul etti. Cenazeye kızın yakınları ve çok sayıda kişi de katıldı. Adalet Ş.'nin cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.


GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Cenaze getirilişi

-Cenaze namazı

-Helallik alınması

-Cenazenin mezarlığa götürülüşü

-Detaylar

Haber-Kamera: Haluk KARAASLAN- Erdal KATIRANCI/ANKARA,


Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 07:33 Kaynak: DHA
Mogan Gölü, Güncel
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