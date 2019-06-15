Son Dakika Haberleri: Mogan Gölü'nde cesedi bulunan kadın, intihar notu bırakmış
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Mogan Gölü'nde cesedi bulunan kadın, intihar notu bırakmış

3 saat önce

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü'nde, cesedi bulunan Melek A.'nın (37) eve, "Benim için üzülmeyin Gölbaşı, özür dilerim" yazılı not bıraktığı ortaya çıktı.

Mogan Gölü'nde cesedi bulunan kadın, intihar notu bırakmış, System.String[]
ANKARA'nın Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü'nde, cesedi bulunan Melek A.'nın (37) eve, "Benim için üzülmeyin Gölbaşı, özür dilerim" yazılı not bıraktığı ortaya çıktı.
Dün akşam saatlerinde Gölbaşı'ndaki Mogan Gölü'nde, kadın cesedi bulundu. Haber verilmesiyle gelen polis ekibi, cesedi sudan çıkardı. Yapılan incelemede cesedin Melek A.'ya ait olduğu belirlendi. Melek A.'nın Ankara'nın Keçiören ilçesinde oturduğu, 17 yıllık evli ve çocuklarının olduğu saptandı. Bunalımda olduğu iddia edilen Melek A.'nın eşinin bu yüzden çocuklarını annesinin yanına bıraktığı belirtildi. Olay günü eşine ulaşamayınca eve giden Adem A.'nın, eşine ait telefon ve bir kağıda yazdığı notu buldu. Notu okuduktan sonra karakola giden Adem A., burada eşinin cesedinin bulunduğunu öğrendi. Melek A.'nın notta, "Benim için üzülmeyin Gölbaşı, özür dilerim" diye yazdığı öğrenildi.
4 GÜN ÖNCE LİSELİ KIZIN CESEDİ BULUNDU
Öte yandan, Melek A.'nın cesedinin bulunduğu gölde 4 gün önce de lise öğrencisi Adalet Ş.'nin (14) cansız bedeni bulunmuştu. Melek A.'nın cesedinin, Adalet Ş.'nin cesedinin bulunduğu alana yaklaşık 100 metre uzaklıkta olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 05:14 Kaynak: DHA
Polis, Ankara, Mogan Gölü, Güncel
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