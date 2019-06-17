Son Dakika Haberleri: Mogan Gölü'nde çevre temizliği
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Mogan Gölü'nde çevre temizliği

1 saat önce

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezinin başlatmış olduğu "Çevrecilik Milliyetçiliktir" projesi kapsamında Gölbaşı Ülkü Ocakları üyeleri, Mogan Gölü çevresinde temizlik yaptı.

Mogan Gölü'nde çevre temizliği, System.String[]
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezinin başlatmış olduğu "Çevrecilik Milliyetçiliktir" projesi kapsamında Gölbaşı Ülkü Ocakları üyeleri, Mogan Gölü çevresinde temizlik yaptı.
Gölbaşı Ülkü Ocakları Başkanlığı üyeleri, Mogan Gölü ve çevresinde geri dönüşümü doğada mümkün olmayan plastik poşet atıklarını temizleyerek farkındalık çalışması gerçekleştirdi.
Gölbaşı Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Yasin Dinçer, "Bugün arkadaşlarımızla birlikte Mogan Gölü çevresini temizledik. İlçemizi hep birlikte temiz tutalım." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:31 Kaynak: AA
Mogan Gölü
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