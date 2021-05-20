Mogan Gölü'nde ışıklı ve operalı görsel şölen - Son Dakika

Gölbaşı Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda operanın ezgilerini evlere taşıdı.

Işıklı gösteriler ile Mogan'ın 19 Mayıs ruhuna yakışır bir ruha büründüğü akşam; İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyonda; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelemizin 102. Yılına özel Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi. Işıklı şovlarında eşlik ettiği gecede sema, Türk Bayrağımızın rengi kırmızı beyaza boyandı. Gölbaşı Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yayınlanan organizasyona Başkentli vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi.

Gölbaşı'nda 102. yıla yakışır etkinlikler

19 Mayıs coşkusunu bu sene evlere taşıdıklarını ve düzenlenen opera gösterimi ile 102. Yıla yakışır bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Kıymetli UYUM öğrencilerimiz hazırlamış olduğu gösteriler ile saat 11.00'de 19 Mayıs bayrak koşusunu gerçekleştirdik. Öğleden sonra Türkiye'nin Vosvos Derneği Volksder tarafından düzenlenen organizasyon ile 102 klasik araç Gölbaşı sokaklarımızda renkli görüntüler yaşattı. Son olarak da saat 19.00'da Ankara Devlet Opera ve Balesi orkestra sanatçılarından oluşan Evrensel Ensemble müzik grubu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelemizin 102. Yılında ölümsüz eserler ile bizlere eşlik etti. Başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan kahramanlarımızın ruhları şad, mekanları cennet olsun. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun…" dedi.

Program Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in sanatçılara teşekkür etmesi ve çiçek ile hediye takdimi ile son buldu.