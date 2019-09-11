Son Dakika Haberleri: Mogan Gölü'nde kaçak yapılar yıkıldı
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Mogan Gölü'nde kaçak yapılar yıkıldı

2 saat önce

Mogan Gölü'nde kaçak yapılar yıkıldı ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla Mogan Gölü'ndeki kaçak yapılar yıkıldı.

Mogan Gölü'nde kaçak yapılar yıkıldı


ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla Mogan Gölü'ndeki kaçak yapılar yıkıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla Mogan Gölü'nün etrafındaki kaçak yapılar yıkıldı. Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Gölbaşı Belediyesi ekipleri, bugün sabahın erken saatlerinde tespit edilen 16 kaçak yapıyı yıktı. Göl kenarında bulunan konteyner evler kaldırılırken, bazı yapılara zabıta ekiplerince mühür vuruldu.

Kıyı şeridinde 16 kaçak yapıyı tespit ettiklerini ifade eden Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Vedat Çiftçi, "Gölbaşı özel çevre koruma bölgesi. 1990 yılında Bakanlığımızca özel çevre koruma bölgesi ilan edilmiş yaklaşık 279 kilometrelik bir alandır. Alan incelediğimiz zaman 400'e yakın endemik bitki türü, bu alan içerisinde 200'ün üstünde kuş türü mevcuttur. Mogan Gölü Başkentimiz açısından en iyi mesire ve dinlenme alanlarımızdan bir tanesidir. Bu alanda da bakanımız da bir incelemede bulunmuştu. Özellikle kıyı şeridinde kaçak inşaatları tespit ettik. Gölbaşı Belediye ekiplerimizle birlikte barakaları ortadan kaldıracağız. Tespit ettiğimiz kaçak yapıları, yerel yönetimlerle bilgisi ve destekleri dahilinde ortadan kaldıracağız. Bakanlık olarak Mogan Gölü'nde dip çamur temizliğimiz oldu. Bakanlık olarak bisiklet yolu, millet bahçesi, peyzajla ilgili ciddi bir projeler yürütüyoruz. Tespit ettiğimiz 16 adet yapı bir kısmı gölün üzerinde, yapıların bir kısmını da vatandaşlar kaldırıyor. Onlara da teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Kara, "Gölbaşı Belediyesi olarak bakanlığımızla birlikte iş birliğini görüyoruz. Belediye olarak kaçak yapılara izin vermeyeceğiz. Bu temizliğin 2'inci planı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla bir bisiklet yolu yapılacak" şeklinde konuştu.

Mogan Gölü'nde kaçak yapılar yıkıldı

Murat Kurum, Mogan Gölü, Ankara, Genel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:46 Kaynak: İHA
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