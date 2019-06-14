Mogan Gölü'nde kadın cesedi bulundu
2 saat önce
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, Mogan Gölü'nde bir kadına ait ceset bulundu.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 06:35 Kaynak: AA
'nın Gölbaşı ilçesinde, Mogan Gölü
'nde bir kadına ait ceset bulundu.
İhbar üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, 40-45 yaşlarında bir kadına ait olduğu değerlendirilen cesedin sudan çıkarılması için Ankara Emniyet Müdürlüğü
su altı ekibinden yardım istedi.
Olay yerine gelen ekipler tarafından cesedin gölden çıkarılması ve kimlik tespiti için başlatılan çalışmalar sürüyor.
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek
de olay yerine gelerek bilgi aldı.
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