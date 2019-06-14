Son Dakika Haberleri: Mogan Gölü'nde kadın cesedi bulundu
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Mogan Gölü'nde kadın cesedi bulundu

2 saat önce

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, Mogan Gölü'nde bir kadına ait ceset bulundu.

Mogan Gölü'nde kadın cesedi bulundu, System.String[]
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, Mogan Gölü'nde bir kadına ait ceset bulundu.
İhbar üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 40-45 yaşlarında bir kadına ait olduğu değerlendirilen cesedin sudan çıkarılması için Ankara Emniyet Müdürlüğü su altı ekibinden yardım istedi.
Olay yerine gelen ekipler tarafından cesedin gölden çıkarılması ve kimlik tespiti için başlatılan çalışmalar sürüyor.
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek de olay yerine gelerek bilgi aldı.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 06:35 Kaynak: AA
Ankara, Mogan Gölü, Güncel
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