Son dakika gündem: Mogan Gölü'nde kartpostallık görüntüler - Son Dakika

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Mogan Gölü'nde kartpostallık görüntüler

ANKARA - Ankara'da soğuk havanın etkisi ile donan Mogan Gölü'nde kartpostallık görüntüler oluştu.

Ankara'da bir süredir etkili olan kar yağışı sonrasında hava sıcaklığı eksi derecelere kadar düştü. Gölbaşı ilçesinde bulunan Mogan gölü tamamen buz tuttu. Buz tutan gölde yaşayan karabatakları ise vatandaşlar besledi.

Donmuş göleti ziyaret eden vatandaş gölün bu mevsimlerde donduğunu belirterek, "Gölümüz bu mevsimlerde her zaman donar eskilerde daha çok donardı gölün üzerinde gezerdik bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz. Bu seneki kar yağışın geçmiş yıllardaki yağılara oranla daha bereketli oldu" ifadelerini kullandı.

Gölün manzarası hakkında konuşan bir diğer vatandaşta, "Manzara çok güzel biz Sivas'tan geldik yazında gelmiştik. Göl şimdi donmuş çok güzel çok beğendik" diye konuştu.