Mogan Gölü'nde temizlik çalışması başlatıldı - Son Dakika
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Mogan Gölü'nde temizlik çalışması başlatıldı

01.07.2022 16:54
Mogan Gölü'nde temizlik çalışması başlatıldı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yer alan Mogan Gölü'nde Dip Çamuru Temizleme Projesi'nin 2. etabı kapsamında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından "UDHB Ankara" isimli temizlik gemisi içe çalışma başlatıldı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yer alan Mogan Gölü'nde Dip Çamuru Temizleme Projesi'nin 2. etabı kapsamında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından "UDHB Ankara" isimli temizlik gemisi içe çalışma başlatıldı.

Mogan Gölü'nde kirliliğe neden olan çamur, bitki kökü ve yosunların temizliğinin sürdürülebilir olarak devam ettirilmesi amacıyla Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü hibe başvurusu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan alınan UDHB Ankara isimli temizlik gemisi gölün kıyıya yakın yerlerinde çalışmalara başladı.

Temizlik gemisi, yarı batık kirleticileri, yosunları, yabani otları, plastik malzemeleri, tahtaları, çöpleri, şişeleri, katı molozları ve organik maddeleri temizliyor.

Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, projede bakanlığa ellerinden gelen desteği verdiklerini belirterek, "Mogan Gölü bizler için çok değerli. Gölbaşılıların ve Başkentlilerin temiz bir göle sahip olması için durmadan çalışıyoruz. Gölün temizlenmesi çalışmalarında emeği geçen Bakanlık personeline ve tüm ekiplere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Gölbaşı Belediyesi, Mogan Gölü, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mogan Gölü'nde temizlik çalışması başlatıldı - Son Dakika

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