Mogan Gölü'nün çevre düzenleme projesinin temeli atıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mogan Gölü'nün çevre düzenleme projesinin temeli atıldı - Son Dakika

Mogan Gölü'nün çevre düzenleme projesinin temeli atıldı

6 saat önce

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü'nün çevre düzenlemesi projesiyle ilgili temel atma töreni yapıldı.

Mogan Gölü'nün çevre düzenleme projesinin temeli atıldı, System.String[]

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü'nün çevre düzenlemesi projesiyle ilgili temel atma töreni yapıldı.

Törene, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, AK Parti İlçe Başkanı Selim Akceylan, MHP İlçe Başkanı Serdar Tekin, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Şimşek, törende, Mogan Gölü etrafında yapılacak olan yürüyüş ve bisiklet yolunun birinci etap çalışmasına başladıklarını belirten Şimşek, "Doğa dostu bir proje olacak, engelliler için akülü araç şarj istasyonları, engelli çocuklara yönelik oyun alanları, yürüyüş ve koşu yolu, 3 balıkçı iskelesi herkesin huzurla gezeceği bir park olacak inşallah." dedi.

Mogan Gölü'nün etrafının tamamının yürüyüş ve bisiklet yolu olarak düzenleneceğini vurgulayan Şimşek, Mogan'dan, millet bahçesine, oradan Eymir Gölüne oradan da Kanal Ankara Projesine bağlanacak bir proje olduğunu dile getirdi.

Gölbaşı'na yapılacak projeler hakkında bilgi veren Şimşek, şunları kaydetti:

"Gölbaşı'na tramvayı getireceğiz, projemizi gerçekleştiriyoruz. Büyükşehir'e yazılarımızı yazdık, olumlu cevap gelirse tramvayı başlatıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Gölbaşı'nı yakından takip ediyor ve çok büyük destekleri oldu. 8 halı saha, 15 basketbol sahası, kapalı spor salonunun bakımı, bilardo salonu, atış poligonu yapılacak. Dünya Bilardo Şampiyonası Gölbaşı'nda yapılacak. Gençlik merkezi yapılacak, 7-24 açık kütüphane devreye girecek. Kent çiftliği projesi bitti. Önümüzdeki hafta sunumunu yapacağız, akıllı şehir projemiz var. Bugün yaptığımız projede bu kapsamda hazırlandı. 2020 Gölbaşı'nda projelerin başladığı yıl olacak."

AK Parti İlçe Başkanı Selim Akceylan ise projenin tamamlanmasıyla Gölbaşı ve Ankaralı vatandaşların nefes alabileceği bir yer olacağını belirtti.

Konuşmaların ardından projenin temeli atıldı.

Mogan Gölü, AK Parti, Ankara, Selim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:48 Kaynak: AA
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