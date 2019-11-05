Mogan gölünün temizliği

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Mogan gölü sadece Gölbaşı'nın değil, Ankara'nın, hatta Türkiye'nin meselesidir. Gölbaşı'nda millet bahçesinin de yapılacak olması nedeniyle gölün temizliği büyük öneme sahip." ifadelerini kullandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Şimşek, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Gölbaşı'nda yapılacak hizmetlerle ilgili açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Kurum'a teşekkür eden Şimşek, Mogan gölünün temizlenmesinin önemine değindi.

Bu çalışmaya belediye olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Mogan gölü sadece Gölbaşı'nın değil, Ankara'nın, hatta Türkiye'nin meselesidir. Gölbaşı'nda millet bahçesinin de yapılacak olması nedeniyle gölün temizliği büyük öneme sahip. Göreve geldiğimizden bu yana Mogan gölünün temizliğini sürekli gündemde tuttuk. Görüşmeler yaptık, konuyu sürekli dile getirdik. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum da konuyla yakından ilgileniyor. Sayın Bakanımızın bu konudaki açıklamalarından memnuniyet duyduk. Bakanımız 'Ankara'nın yeşil çizgisi Gölbaşı olacak.' demişti. İnşallah en kısa zamanda gerçekleşir, göl temiz bir görüntüye kavuşur. Gölün temizlenmesi ve millet bahçesiyle Gölbaşı Ankara'nın yeşil kenti olacak. Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz, temizliği dört gözle bekliyoruz. Öte yandan bölgenin imar sıkıntısı ile ilgili de Sayın Bakan ile yapmış olduğumuz görüşmelerin neticesini aldık. Örencik İmar Planı da Bakanlıktan geçti. Bunun için de emeği geçenlere teşekkür ediyoruz."

Mogan gölünün etrafındaki rekreasyon alanı düzenlemesine bir iki ay içerisinde başlanılacağına dikkati çeken Şimşek, birinci etapla ilgili projenin Bakanlığa sunulduğunu ve onaylandığını, ihale ilanına çıkıldığını aktardı.

Şimşek, yürüyüş ve bisiklet yolu ile iskeleler için bir iki aya kadar birinci etap çalışmalarını başlatacaklarını aktararak, temizlik çalışması ve bu proje ile Mogan gölünün daha prestijli hale geleceğini belirtti.