Ankara Üniversitesi Su Sporları Kulübü ve Master Kürekçiler Spor Derneği'nin düzenlediği teorik ve uygulamalı eğitim etkinliği Gölbaşı'nda yapıldı.

Mogan Gölü'nde gerçekleştirilen etkinliğe Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Ankara Üniversitesi Su Sporları Akademik Temsilcisi Prof. Dr. Hakan Yiğitbaşıoğlu ve Master Kürekçiler Spor Derneği Başkanı Fatih Örer de katıldı.

Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Burada düzenlenen kürek sporları eğitim ve uygulama etkinliği, Gölbaşı'mızın su sporlarına olan elverişli ortamının ve Mogan Gölü'nün dünya müsabakalarına bile ev sahipliği yapabilecek bir yer olduğunun kanıtıdır. Mogan Gölü'nde düzenlenecek her türlü su sporlarına Gölbaşı Belediyesi olarak destek vereceğimizi belirtmek isterim. Buradan Ankara'nın kıymetli üniversite ve spor kulüplerine de çağrı da bulunmak isterim. Gelin ve su sporları için en uygun zemin olan aynı zamanda da elinizin altında bulunan bu doğal güzellikten faydalanın. Ankara Üniversitesi Su Sporları ve Master Kürekçiler Spor Derneği'ne teşekkürlerimi sunar, her zaman kapımızın açık olduğunu tekrardan belirtmek isterim." dedi.

Yiğitbaşıoğlu ve Örer, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'e katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim etti.

Kürekçilerin Mogan'da devam eden eğitimlerine Gölbaşı'nın eşsiz manzarası da eşlik etti.