Son Dakika Haberleri: Mogherini, Eşref Gani ile Görüştü

Mogherini, Eşref Gani ile Görüştü

51 dakika önce

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile bir araya geldi.

Mogherini, Eşref Gani ile Görüştü, System.String[]
Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile bir araya geldi.

İkili başkent Kabil'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Mogherini, AB'nin, Afganistan'da kalıcı barışın tesis edilmesi ve yönetimin güçlendirilmesi için atılacak adımları desteklediğini söyledi.

Afganistan'ın şu an hassas bir dönemden geçtiğini ifade eden Mogherini, ülkeye barışın gelmesi için ciddi çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Mogherini, "Afganlar kendi geleceklerini inşa etmek için barışın tesis edilmesine destek vermeli." dedi.

Afganistan'ın yıllardır savaşla boğuştuğunu anımsatan Mogherini, Taliban ile Afgan hükümeti arasında ateşkesin sağlanması için kapsayıcı bir heyetin oluşturulmasının önemine değindi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani de ülkesine şu an barışın gelmesi için büyük fırsatlar yaratıldığını kaydetti.

Savaş ve tehdit döneminin artık bittiğini vurgulayan Gani, her şeyin müzakere yoluyla çözülebileceğinin altını çizdi.

Gani, Afganistan'da 40 yıldır devam eden savaşın sonlandırılması için hep birlikte çalışma yürüttüklerini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 08:33 Kaynak: AA

Afganistan Cumhurbaşkanı, Avrupa Birliği, Afganistan, Eşref Gani, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye Sorusuna Böyle Yanıt Verdi: Üzüldüm Fakat Şaşırmadım Saraçoğlu Mahallesi, Tek Seçmeni Olduğu İçin Muhtarsız Kalacak Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na Destek Verecek Gece Yarısı 4 Katlı Binadan Yükselen Alevler Mahalleyi Ayağa Kaldırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 09:24:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mogherini, Eşref Gani ile Görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]