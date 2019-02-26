Mogherini'nin Lübnan'daki Temasları Sürüyor
24 dakika önce
- Federica Mogherini ile Saad el-Hariri'nin görüşmesinden detaylar Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Lübnan'daki temasları çerçevesinde başbakan Saad el-Hariri ile bir araya geldi.
- Federica Mogherini ile Saad el-Hariri'nin görüşmesinden detaylar Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Lübnan'daki temasları çerçevesinde başbakan Saad el-Hariri ile bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:18 Kaynak: AA
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