Son Dakika Haberleri: Mogherini'nin Lübnan'daki Temasları Sürüyor

Mogherini'nin Lübnan'daki Temasları Sürüyor

24 dakika önce

- Federica Mogherini ile Saad el-Hariri'nin görüşmesinden detaylar Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Lübnan'daki temasları çerçevesinde başbakan Saad el-Hariri ile bir araya geldi.

- Federica Mogherini ile Saad el-Hariri'nin görüşmesinden detaylar Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Lübnan'daki temasları çerçevesinde başbakan Saad el-Hariri ile bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:18 Kaynak: AA

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