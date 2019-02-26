Mogherini'nin Lübnan'daki Temasları Sürüyor

- Federica Mogherini ile Saad el-Hariri'nin görüşmesinden detaylar Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Lübnan'daki temasları çerçevesinde başbakan Saad el-Hariri ile bir araya geldi.

- Federica Mogherini ile Saad el-Hariri'nin görüşmesinden detaylar Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Lübnan'daki temasları çerçevesinde başbakan Saad el-Hariri ile bir araya geldi.

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