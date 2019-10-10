AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksel Temsilcisi Federica Mogherini, " Türkiye'yi tek taraflı askeri harekatını derhal durdurmaya davet ediyoruz" dedi.

Başkent Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul toplantısında Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin konuşan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Türkiye'yi tek taraflı askeri harekatını derhal durdurmaya davet ediyoruz. Bölgedeki yeni çatışmalar, sivillerin daha da fazla acı çekmesine ve yer değiştirmesine yol açacak. Bu yeni gelişme, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki siyasi sürece yeni bir engel oluşturuyor. Türkiye'nin tek taraflı askeri harekatı aynı zamanda, Türkiye'nin de üyesi olduğu küresel koalisyon tarafından DEAŞ'a karşı elde edilen başarı sürecini de tehlikeye atıyor" ifadelerini kullandı.

DEAŞ'ın hala bölgesel, uluslararası ve Avrupa'nın güvenliğine ciddi bir tehdit olduğunu hatırlatan Mogherini "Türkiye'nin, Suriyeli mültecilerin orta vadede sınır boyunca yerleştirilmesi niyetinin farkındayız. Suriye'nin kuzeyinde Türkiye tarafından tasarlanan sözde bir 'güvenli bölge' yüksek ihtimalle, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından mültecilerin dönüşü için belirlenen uluslararası kriterleri karşılamayacak. Bu dönüşlerin güvenli, gönüllü ya da herhangi bir şekilde onurlu olacağını hayal etmek zor. Türkiye'nin önerdiği şekilde yapılacak toplu yeniden yerleştirmeler, hali hazırda kırılgan olan bir alanı daha da dengesizleştirecektir. Demografik değişimde herhangi bir girişim bizim için kabul edilemez. Suriye'deki savaş, silahlarla bitmeyecek. Bu savaş, ancak arabuluculuk ve Suriye toplumu içerisindeki gerçek bir uzlaşma ile sona erebilir. Çatışma, ancak Suriye'nin partileri tarafından BM himayesinde müzakere edilecek gerçek bir siyasi geçişle sona erebilir" ifadelerini kullandı.

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------------------------------------Mogherini'nin konuşması