Son Dakika Haberleri: Mogherini ve Pompeo Brüksel'de Görüştü

Mogherini ve Pompeo Brüksel'de Görüştü

1 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Brüksel'de bir araya gelerek, Venezuela, Suriye, Afganistan, Kore Yarımadası ve Ukrayna gibi konuları ele aldı.

Mogherini ve Pompeo Brüksel'de Görüştü, System.String[]
Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Brüksel'de bir araya gelerek, Venezuela, Suriye, Afganistan, Kore Yarımadası ve Ukrayna gibi konuları ele aldı.

Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ikilinin AB ve ABD arasındaki transatlantik iş birliğini görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, toplantıda görüşülen konular arasında Venezuela'da demokratik dönüşüm, Suriye ve Afganistan'da siyasi çözüm, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması, Ukrayna ve Batı Balkanlar olduğu kaydedildi.

Mogherini ile Pompeo'nun konulara ilişkin irtibatını sürdüreceği ifade edildi.

AB ile ABD arasında İran çatlağı

Açıklamada, taraflar arasında görüş ayrılığına yol açan İran konusuna yer verilmemesi dikkati çekti.

Öyle ki, ABD'nin öncülüğünde Polonya'da düzenlenen Ortadoğu konulu konferansa katılmayan Mogherini, dün yaptığı açıklamada, "ABD ile ortak görüşlerimizin bulunduğu konular olduğu gibi ayrıştığımız konular da mevcut. İran nükleer anlaşmasına ilişkin farklı görüşlerimiz var." ifadelerini kullanmıştı.

Varşova'da konuşan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ise AB'yi Washington yönetiminin İran'a yönelik yaptırımlarını "bozmaya" çalışmakla suçlayarak, Avrupa'ya İran nükleer anlaşmasından çekilme çağrısında bulunmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:39 Kaynak: AA

Venezuela, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Brüksel, Güncel
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