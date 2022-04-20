Moğolistan Başbakan Yardımcısı Sainbuyan'dan TİKA'ya övgü - Son Dakika
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Moğolistan Başbakan Yardımcısı Sainbuyan'dan TİKA'ya övgü

20.04.2022 13:12
Moğolistan Başbakan Yardımcısı Sainbuyan'dan TİKA'ya övgü

Moğolistan'da Başbakan Yardımcısı Amarsaikhan Sainbuyan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığının iki ülke arasındaki iş birliğinin gelişmesinde ve Moğolistan'ın kalkınmasında önemli katkısı olduğunu belirtti.

Moğolistan'da Başbakan Yardımcısı Amarsaikhan Sainbuyan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığının iki ülke arasındaki iş birliğinin gelişmesinde ve Moğolistan'ın kalkınmasında önemli katkısı olduğunu belirtti.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Moğolistan Başbakan Yardımcısı Sainbuyan, Türkiye'nin Ulanbator Büyükelçisi Zafer Ateş, TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Ümit Naci Yorulmaz ve beraberindeki heyeti Parlamento Binasında kabul etti.

Görüşmede Sainbuyan, Türkiye ile Moğolistan arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yılının 2019'da kutlandığını, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin istikrarlı şekilde yürütülerek geliştiğini ifade etti.

İki ülke arasındaki iş birliğinin gelişmesinde ve Moğolistan'ın kalkınmasında TİKA'nın önemli katkısı olduğunu dile getiren Sainbuyan, ülkesine verilen destek için Büyükelçi Ateş ve TİKA'ya teşekkür etti.

Yorulmaz da TİKA'nın Moğolistan'daki proje ve faaliyetlerinin 1994'te Türk Anıtları Projesi ile başladığını ve 2004'ten bu yana ise program koordinasyonu ofisi ile söz konu su proje ve faaliyetlere devam edildiğini belirtti.

Ulanbator Program Koordinasyon Ofisi'nin eğitimden sağlığa, üretim sektöründen tarıma, idari ve sivil altyapıların geliştirilmesinden ortak tarihi ve kültürel değerlerin korunması ve tanınırlığının artırılmasına, su ve su hijyeni sektöründen ekonomiye ve insani yardım da olmak üzere her sektörde yaklaşık 770 proje ve faaliyet gerçekleştirdiğini dile getiren Yorulmaz, bu tür projelerle iki ülke arasındaki mevcut dostane ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlandığını kaydetti.

Moğolistan Başbakan Yardımcısı Sainbuyan'dan TİKA'ya övgü
Moğolistan Başbakan Yardımcısı Sainbuyan'dan TİKA'ya övgü
Moğolistan Başbakan Yardımcısı Sainbuyan'dan TİKA'ya övgü
Moğolistan Başbakan Yardımcısı Sainbuyan'dan TİKA'ya övgü

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Moğolistan Başbakan Yardımcısı Sainbuyan'dan TİKA'ya övgü - Son Dakika


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