Moğolistan Çin sınırını kapatıyor - Son Dakika

Moğolistan Çin sınırını kapatıyor
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Moğolistan, korona virüsü salgını nedeniyle Çin sınır kapılarının 2 Mart'a kadar kapalı olacağı kararı aldığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:29 Kaynak: İHA
Moğolistan, korona virüsü salgını nedeniyle Çin sınır kapılarının 2 Mart'a kadar kapalı olacağı kararı aldığını duyurdu.
Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) Korona virüsü nedeniyle dünya genelinde acil durum uyarısı yapmasının ardından, Moğolistanlı yetkililerin yaptığı açıklamada Çin'de hızla yayılmaya başlayan salgın nedeniyle, Çin sınır kapılarının 2 Mart'a kadar kapalı olacağı duyuruldu.
Öte yandan yapılan açıklamada Wuhan'da bulunan 30 Moğol vatandaşının ise 6 Şubat'ta tahliye edileceği de belirtildi. - ULAN BATUR
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