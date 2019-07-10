Son Dakika Haberleri: Moğolistan'da 700 hayvan yıldırım nedeniyle telef oldu
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Moğolistan'da 700 hayvan yıldırım nedeniyle telef oldu

56 dakika önce

Moğolistan'ın Arkhangai bölgesinde dün yıldırım düşmesi sonrasında 700'den fazla çiftlik hayvanı telef oldu.

Moğolistan'da 700 hayvan yıldırım nedeniyle telef oldu, System.String[]
Moğolistan, 3. Sayfa
Moğolistan'ın Arkhangai bölgesinde dün yıldırım düşmesi sonrasında 700'den fazla çiftlik hayvanı telef oldu.

Moğolistan'ın Arkhangai Şehri Acil Durum Yönetimi Departmanından yapılan açıklamada, bölgeye bağlı Tsetserleg şehrinde dün yıldırım düşmesi sonrasında iki haneye ait 700'den fazla çiftlik hayvanının telef olduğu bildirildi. Açıklamada, Arkhangai valisi ve diğer ilgili yetkililerinin olay yerinde çalıştıkları belirtildi. - ULAN BATUR
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:31 Kaynak: İHA
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