Moğolistan'da alkolden zehirlenen 26 kişi öldü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Moğolistan'da alkolden zehirlenen 26 kişi öldü - Son Dakika

Moğolistan'da alkolden zehirlenen 26 kişi öldü

6 saat önce

Moğolistan başkenti Ulan Batur'da alkol zehirlenmesi nedeniyle 26 kişi hayatını kaybetti.

Moğolistan'da alkolden zehirlenen 26 kişi öldü, System.String[]

Moğolistan başkenti Ulan Batur'da alkol zehirlenmesi nedeniyle 26 kişi hayatını kaybetti.


Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'da 1 ay içerisinde alkol zehirlenmesi nedeniyle 26 kişi öldü. Polis, 1 Aralık'tan bu yana yaşanan 26 ölümün yeni yıl kutlamalarında alkol tüketiminin artmasıyla bağlantılı olduğunu belirterek, "Yeni Yıl partileri nedeniyle Ulan Batur'da alkol tüketimi önemli ölçüde artmaktadır. Bu ölümlerin nedenleri doğrudan yeni yıl kutlamaları ile ilgili" ifadelerini kullandı. Polisin güvenlik tedbirlerini arttırdığı aktarılırken 23 kişinin başkent Ulan Batur'da donarak öldüğü belirtildi. - ULAN BATUR

Moğolistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:17 Kaynak: İHA
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