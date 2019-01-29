Moğolistan'da Domuz Gribinden 7 Kişi Öldü
58 dakika önce
Moğolistan'da domuz gribi nedeniyle yılbaşından bu yana 7 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Moğolistan
'da domuz gribi nedeniyle yılbaşından bu yana 7 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Şinhua ajansının haberine göre, Moğolistan Sağlık Bakanı Davaajanstan Sarangerel, mecliste bir toplantıda yaptığı açıklamada, ülkede ocak ayı başından bu yana 7 kişinin domuz gribinden yaşamını yitirdiğini belirtti.
Sarangerel, domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü nedeniyle çok sayıda çocuğun öldüğüyle ilgili haberlerin asılsız olduğunu, sadece 7 yetişkinin hayatını kaybettiğini ifade etti.
Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ
) göre, H1N1 virüsü, mevsimsel grip virüsüne benzer şekilde insanlar arasında kolayca yayılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:52 Kaynak: AA
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