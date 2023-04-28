Moğolistan'da hayatı felç eden kum fırtınası! Göz gözü görmüyor - Son Dakika
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Moğolistan'da hayatı felç eden kum fırtınası! Göz gözü görmüyor

28.04.2023 17:05

Moğolistan'ın doğusunda Perşembe günü etkili olan güçlü bir kum fırtınası görüş mesafesini neredeyse sıfır seviyesine düşürdü. Fırtınanın devam edeceğini açıklayan yetkililer, halkı ekstra önlem alması konusunda uyardı.

Ülkenin meteoroloji ve çevre izleme kurumundan yapılan açıklamaya göre doğuda yer alan Sühbatur, Hentii ve Dornod vilayetlerinde rüzgar hızı saniyede 24 metreye kadar çıkıyor.

ANİ SICAKLIK DÜŞÜŞLERİ GÖRÜLÜYOR

Ayrıca başkent Ulan Batur da dahil olmak üzere ülkenin iç kesiminde güçlü rüzgarlar, kar fırtınaları ve ani sıcaklık düşüşleri görülüyor.

Moğolistan'da Kum Fırtınası Hayatı Felç Etti

HALKA EKSTRA ÖNLEM ALMA ÇAĞRISINDA BULUNDULAR

Kötü hava koşullarının önümüzdeki günlerde de ülkenin büyük bölümünde etkisini sürdürmesinin beklendiğini kaydeden kurum, göçebe çobanlar ve sürücüler başta olmak üzere halka, olası afetlere karşı ekstra önlem alma çağrısında bulundu.

Moğolistan'da Kum Fırtınası Hayatı Felç Etti

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖLLEŞME RİSKİNİ ARTIRIYOR

Sert bir karasal iklime sahip Moğolistan'da ilkbahar aylarında güçlü rüzgarlar, kar ve kum fırtınaları sık sık görülüyor. Moğolistan Çevre ve Turizm Bakanlığı'na göre iklim değişikliğine bağlı çölleşme, son yıllarda Moğolistan'da sarı kum fırtınalarının görülme sıklığının artmasının temel nedenini oluşturuyor. Resmi verilere göre, 1.564.116 kilometrekare büyüklüğündeki Moğolistan'da toplam alanın yaklaşık yüzde 77'si çölleşme ve arazi bozulmasından etkileniyor.

Moğolistan'da Kum Fırtınası Hayatı Felç Etti
Kaynak: Xinhua
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