Moğolistan'da hayatı felç eden kum fırtınası! Göz gözü görmüyor

Bayraktar'dan "Ailece bizim için değerlisiniz" diyen Kılıçdaroğlu'na cevap gecikmedi

"Doğal gazımıza kavuştuk" diyen Erdoğan bir müjde de petrol için verdi

Yaptığı gaf sonrası Erdoğan, Bahçeli'ye dönüp böyle seslendi: Bir sürçü lisan oldu galiba

"Bu sözler seçim kaybettirirse kaybettirir" dedi, sonrasındaki Kandil çıkışı çok konuşulur

Ülkenin meteoroloji ve çevre izleme kurumundan yapılan açıklamaya göre doğuda yer alan Sühbatur, Hentii ve Dornod vilayetlerinde rüzgar hızı saniyede 24 metreye kadar çıkıyor.

ANİ SICAKLIK DÜŞÜŞLERİ GÖRÜLÜYOR

Ayrıca başkent Ulan Batur da dahil olmak üzere ülkenin iç kesiminde güçlü rüzgarlar, kar fırtınaları ve ani sıcaklık düşüşleri görülüyor.

HALKA EKSTRA ÖNLEM ALMA ÇAĞRISINDA BULUNDULAR

Kötü hava koşullarının önümüzdeki günlerde de ülkenin büyük bölümünde etkisini sürdürmesinin beklendiğini kaydeden kurum, göçebe çobanlar ve sürücüler başta olmak üzere halka, olası afetlere karşı ekstra önlem alma çağrısında bulundu.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖLLEŞME RİSKİNİ ARTIRIYOR

Sert bir karasal iklime sahip Moğolistan'da ilkbahar aylarında güçlü rüzgarlar, kar ve kum fırtınaları sık sık görülüyor. Moğolistan Çevre ve Turizm Bakanlığı'na göre iklim değişikliğine bağlı çölleşme, son yıllarda Moğolistan'da sarı kum fırtınalarının görülme sıklığının artmasının temel nedenini oluşturuyor. Resmi verilere göre, 1.564.116 kilometrekare büyüklüğündeki Moğolistan'da toplam alanın yaklaşık yüzde 77'si çölleşme ve arazi bozulmasından etkileniyor.