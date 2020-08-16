Moğolistan'da hıyarcıklı veba vakaları artıyor - Son Dakika

Moğolistan Sağlık Bakanlığı, bir kişinin daha bubonik (hıyarcıklı) vebaya yakalandığını duyurarak, bu kişiyle temasta bulunan 22 kişinin de karantinaya alındığını açıkladı.

Moğolistan'ın batısında yer alan Khovd eyaletinde adı açıklanmayan 37 yaşındaki adamın hastalığa yakalandığı bildirildi. Sağlık Bakanlığı, 37 yaşındaki adamın dağ sıçanı yemesi sonucu hastalığa yakalandığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı, adamın durumunun kritik olduğunu belirterek vatandaşları dağ sıçanı avlamamaları veya dağ sıçanı eti yememeleri konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca bakanlık adamla temasa geçen en az 22 kişinin karantina altına alındığını açıkladı. Moğolistan'da dağ sıçanı avlamanın yasa dışı olmasına rağmen birçok kişi hayvanı yemeye devam ederek sağlık risklerini gözardı ediyor. Bu yıl ülkede 12 hıyarcıklı veba vakası kaydedildi.

Moğolistan Sağlık Bakanlığı, 12 Ağustos'ta bir kişinin bubonik (hıyarcıklı) vebadan öldüğünü duyurarak, vebadan ölenlerin sayısının 2'ye yükseldiğini açıklamıştı. Diğer ölen kişi ise geçtiğimiz ay 15 yaşında bir erkek çocuk olarak kayıtlara geçmişti. Ulusal Zoonotik Hastalıklar Merkezi ise Moğolistan'ın 21 eyaletinden 17'sinin salgın riski altında olduğunu açıklamıştı.

Hastalık insandan insana bulaşmasa da bir hayvandan diğerine pireler yoluyla yayılıyor. Tedavi edilmezse ölümcül hale geliyor. Hastalığın semptomları arasında ise ateş, baş ağrısı ve kusma öne çıkıyor.

14'üncü yüzyılda hıyarcıklı veba, 'kara ölüm' olarak adlandırılıyordu. Dünya çapında 200 milyon fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Küresel olarak ise her yıl 650 vaka kaydediliyor. - ULAN BATUR