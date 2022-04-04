Moğolistan'da ramazan yardımları ihtiyaç sahiplerini sevindirdi - Son Dakika
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Moğolistan'da ramazan yardımları ihtiyaç sahiplerini sevindirdi

04.04.2022 11:20
Moğolistan'da ramazan yardımları ihtiyaç sahiplerini sevindirdi

ULAN Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Almanya merkezli Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) görevlileri, Moğolistan'da başlattığı ramazan yardımı dağıtım çalışmalarıyla ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü.

ULAN Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Almanya merkezli Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) görevlileri, Moğolistan'da başlattığı ramazan yardımı dağıtım çalışmalarıyla ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü.

İhtiyaç sahibi 1250 aileye gıda kolisi dağıtımı için ülkede bulunan TDV ve DİTİB görevlileri, başkent Ulan Batur'un yanı sıra Bayan Ölgi, Hovd ve Tuv'da yardım faaliyeti gerçekleştirdi.

İçinde un, yağ, şeker, pirinç ve makarna gibi temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu koliler, Ulan Batur Din Hizmetleri Müşaviri Fazıl Ahmet Ertürk ve TDV ile DİTİB gönülleri tarafından önceden belirlenen adreslere ulaştırıldı.

Yardımlarla mutluluk yaşayan ailelerin çocuklarına da şeker ve Türk bayraklı balonlar hediye edildi.

Yardım dağıtımına Büyükelçi Ateş ve eşi de katıldı

Türkiye'nin Ulan Batur Büyükelçisi Zafer Ateş ve eşi Ayla Ateş, Ulan Batur'un Şarhad bölgesinde yardım kolilerinin dağıtım çalışmalarına iştirak etti.

Büyükelçi ve eşi, bölgedeki ailelerle yakından ilgilenerek, çocuklara balon ve şeker armağan etti.

Ateş, yetkililere bu çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Ellerinden geldiğince Moğolistan'ın dört bir yanına ulaşmaya çalıştıklarını belirten Ateş, AA muhabirine, "Burada nüfusun yüzde 4'ünü Kazak Müslüman toplumu oluşturuyor. Vakfın desteğiyle koliler dağıtılıyor. Dostlarımıza yardımları dağıtmanın sevincini yaşıyoruz. Yetkililere şükranlarımızı sunuyorum." dedi.

"Buradaki kardeşlerimiz bizi gördüklerinde çok duygulandı"

Ulan Batur Din Hizmetleri Müşaviri Fazıl Ahmet Ertürk ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın selamlarını buraya getirdiklerini söyledi.

Ertürk, ramazanda böyle bir çalışmanın içinde olmanın kendilerini mutlu ettiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Buradaki kardeşlerimiz bizi gördüklerinde çok duygulandı, sevindi, 'İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız' dediler ve kucak dolusu selamlarını Türkiye'ye gönderdiler. TDV ve DİTİB tarafından organize edilen çalışmalar kapsamında buradayız. İhtiyaç sahiplerine yardımları ulaştırdık. Allah tüm bağışçıların ve yardımseverlerin yaptıkları hayırları kabul etsin. Ramazan, birlik ve beraberlik ayı. Müslümanların birlikte kaynaştığı, yardımseverlerin zirveye ulaştığı bir ay. TDV, 1975 yılından bu yana yer yüzünde iyiliğin egemen olması, tüm dünyadaki mazlumların yaralarına merhem olmak için çalışmaktadır. Tüm ihtiyaç sahiplerinin yanında her zaman olacağız. Üstte mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer yarılmadıkça Türk milleti iyilik yapmaya ve insanlara faydalı olmaya devam edecektir."

Ertürk, ramazan ayı yardımlarının dışında Moğolistan'da yoğun çalışmalar yaptıklarını belirterek "Aralarında 31 yetimin de bulunduğu toplam 110 üniversite öğrencisine burs ve ücretsiz konaklama imkanı da sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Moğolistan'da ramazan yardımları ihtiyaç sahiplerini sevindirdi
Moğolistan'da ramazan yardımları ihtiyaç sahiplerini sevindirdi
Moğolistan'da ramazan yardımları ihtiyaç sahiplerini sevindirdi
Moğolistan'da ramazan yardımları ihtiyaç sahiplerini sevindirdi

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Türkiye Diyanet Vakfı, Moğolistan, Ramazan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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