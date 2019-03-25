Moğolistan'da Silahlı Saldırı: 5 Ölü
1 saat önce
Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.
Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.
Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yer alan Kailu ilçesinde silahlı saldırı yaşandı. Kailu İlçe Kamu Güvenliği Bürosu, saldırının yerel saatte 03.30 sularında meydana geldiğini, 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Kamu Güvenliği Bürosu saldırıda kaç kişinin yaralandığı hakkında bilgi vermezken, saldırganın olaydan 1 saat sonra yakalandığını belirtti.
Saldırının lokasyonu hakkında bilgi verilmezken, saldırıya dair soruşturmanın başladığı bildirildi. - ULAN BATUR
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:12 Kaynak: İHA
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