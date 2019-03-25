Son Dakika Haberleri: Moğolistan'da Silahlı Saldırı: 5 Ölü

Moğolistan'da Silahlı Saldırı: 5 Ölü

1 saat önce

Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Moğolistan'da Silahlı Saldırı: 5 Ölü, System.String[]
Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yer alan Kailu ilçesinde silahlı saldırı yaşandı. Kailu İlçe Kamu Güvenliği Bürosu, saldırının yerel saatte 03.30 sularında meydana geldiğini, 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Kamu Güvenliği Bürosu saldırıda kaç kişinin yaralandığı hakkında bilgi vermezken, saldırganın olaydan 1 saat sonra yakalandığını belirtti.

Saldırının lokasyonu hakkında bilgi verilmezken, saldırıya dair soruşturmanın başladığı bildirildi. - ULAN BATUR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:12 Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Moğolistan, 3. Sayfa
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